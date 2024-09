Dia (doppietta) e Dele-Bashiru, perfetta la prima Lazio di Baroni in Europa: 3-0 alla Dinamo Kiev. Espulso Noslin

Buona la prima per la Lazio di Baroni in Europa: 3-0 alla Dinamo Kiev. Ottimo inizio per la squadra di Baroni, che passa grazie alla rete di Boulaye Dia, utilizzato da centravanti per l’occasione: l’ex Salernitana avvia e chiude l’azione scambiando il pallone con Pedro, battendo a tu per tu Bushchan. Il raddoppio arriva al 34′ con la prima rete in biancoceleste di Dele-Bashiru che imbucato in profondità da Vecino, non sbaglia. La Lazio, però, non ha intenzione di fermarsi. E arriva anche la rete del 3-0 firmata da Dia: Dele-Bashiru guadagna il fondo e mette un cross morbido per il centravanti che non sbaglia e trova la doppietta personale. Da sottolineare anche la prestazione di Provedel che si è opposto con due grandi interventi blindando la porta della squadra di Baroni. Nella ripresa non cambia il rullino del match. E intorno all’ora di gioco, la Lazio sfiora il gol del 4-0 con Pedro: il catalano, in uno contro uno con Bushchan, calcia defilato ma prende il legno. E Sul tap in Isaksen trova la respinta di Mykhavko. Al 72′ la Dinamo Kiev rimane in inferiorità numerica per un brutto intervento di Braharu su Zaccagni. Ma la superiorità numerica non dura molto. All’82’ viene espulso Tijani Noslin – entrato al 79′ al posto di Dele-Bashiru – per una gomitata al centro dell’area a Dubinchak. Termina così, la Lazio vince 3-0 contro la Dinamo Kiev.

Foto: Instagram Lazio