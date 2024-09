Dia-Castellanos, la Lazio vince 2-1 contro l’Hellas Verona

La Lazio riparte con una vittoria contro l’Hellas Verona: finisce 2-1 all’Olimpico, decide la rete di Castellanos. Inizio a ritmi molto alti con i biancocelesti che sbloccano la gara dopo appena cinque minuti grazie alla rete di Boulaye Dia. Assist illuminante di Zaccagni, che si libera di un avversario e lancia l’ex Salernitana verso la porta. L’attaccante si sposta il pallone sul destro e piazza sul primo palo, insaccando il vantaggio biancoceleste all’angolino. Ma l’Hellas Verona trova subito la parità con Casper Tengstedt. L’attaccante danese è bravo a bruciare la difesa biancoceleste sul tempo dopo un suggerimento di Kastanos. Ma la Lazio torna in vantaggio con la rete di Taty Castellanos bravo ad avventarsi sulla palla su calcio d’angolo battuto da Zaccagni. Intorno all’ora di gioco arriva una brutta notizia per Baroni: Castellanos si ferma per un problema muscolare ed è costretto ad abbondare il campo, al suo posto Castrovilli. La Lazio cerca di chiudere la partita, il Verona si riversa in avanti a caccia del pareggio. Ma termina 2-1 all’Olimpico, vince la Lazio che sale a quota 7 punti.

Foto: Instagram Lazio