Di Vaio: “Zirkzee non ha valore, deve continuare a far bene. Obiettivo Europa? Ad aprile vedremo come sarà la classifica”

Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato a Mediaset prima della gara di Coppa Italia con il Verona.

Queste le sue parole: “Affrontiamo una squadra che ci ha messo in difficoltà in campionato. Vogliamo andare avanti, sapendo che se non diamo il 100% sarà una partita difficile da affrontare”.

Quanto vale Zirkzee? “Non ha un valore. Siamo concentrati sul fare bene in campionato e dare continuità all’anno scorso, non alle vendite. Di telefonate ne facciamo e riceviamo tante, ma non è tema di questa sera”

Cosa vi manca per agganciare il treno dell’Europa? “Dobbiamo continuare a far bene. La squadra è giovane, abbiamo cambiato tanto e con il lavoro di mister e ragazzi stiamo trovando continuità. Pensiamo gara dopo gara, la Coppa Italia è un obiettivo del club. Con questa continuità, verso marzo/aprile potremo darci un obiettivo reale”.

Cosa vi ha dato Thiago Motta? “Oltre al gioco, la serietà nel lavoro e il fatto di far sentire tutti i ragazzi importanti. Non ha creato gerarchie prefissate, ma guarda il campo e quello che possono dare i giocatori. Questo è importante per un gruppo giovane, vogliamo portare avanti questo progetto”.

Foto: twitter Bologna