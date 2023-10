Di Vaio: “Stiamo discutendo del rinnovo con Thiago Motta. Arnautovic? Lo voleva anche il Manchester United”

Queste le parole di Marco Di Vaio, ds del Bologna, a Radio Sportiva sui diversi temi in casa rossoblù:

Sugli episodi arbitrali: “Non siamo stati fortunati con gli arbitri, ci sono stati due episodi che ci hanno tolto punti. Però la cosa importante è che siamo giovani e siamo stati bravi a non cercare alibi. Dobbiamo andare avanti, metter su gare ed esperienza come gruppo. Davanti c’è potenzialità, ci sono ragazzi alla prima esperienza in Italia: nelle prime otto abbiamo incontrato le prime quattro del campionato, abbiamo la convinzione di poter far bene e poi vedremo”.

Su Zirkzee: “Joshua è al primo anno vero come prima punta in un club importante. La sua risposta dopo l’addio di Arnautovic è stata ottima: ha grandi potenzialità, sta dimostrando che può migliorare giorno per giorno. Ha un atteggiamento diverso ora, quando sbaglia vuole migliorare e raggiungere i livelli più alti. E’ un Arnautovic con dieci anni di meno”.

Su Thiago Motta: “Il rinnovo? Ne stiamo discutendo, c’è la volontà di discutere e di trovare un accordo su programmi e progetti futuri. Cerchiamo di chiudere l’accordo e di prolungare”.

Su Arnautovic: “Il mister era preoccupato dalle voci su Arnautovic, il mercato a volte non lo comandi e a volte lo subisci. In entrata ci sono state trattative lunghe iniziate anche a luglio con Sartori, poi il mister era felice del mercato: per questo abbiamo fiducia, abbiamo chiuso il mercato tardi ma ci stiamo conoscendo adesso. Arnautovic? Dico che in due anni, riportandolo dalla Cina, scommettendo noi su di lui e lui su di noi, è arrivato a ricevere offerte dal Manchester United, dal Milan, dalla Roma. Poi è arrivata l’Inter, dove era già stato, e abbiamo fatto fatica a fargli dire di no”.

Sullo stadio per gli Europei del 2032. “Da quando siamo qui con Saputo, che ha investito tanto nel Bologna, dico che lo stadio sarebbe la ciliegina. Spero che questo Europeo dia un’iniezione di fiducia all’amministrazione per proseguire il percorso di ristrutturazione che sarebbe importante per noi, per il Bologna e per l’Italia intera”.

Su Orsolini: “Ha sempre portato grandi numeri come esterno d’attacco, come gol e assist. Ha medie non scontate da esterno, è cresciuto nel gioco. Il contratto nuovo lo sta responsabilizzando molto: si è reso conto di essere un riferimento del gruppo e questo lo farà migliorare molto, la Nazionale è un altro passo in avanti”.

Foto: twitter_bologna