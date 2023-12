Di Vaio: “Siamo una squadra bella da vedere. Zirkzee sta facendo cose straordinarie”

Marco Di Vaio, ds del Bologna ha parlato a Cronache di Spogliatoio sulla grande stagione della sua squadra, al momento al quarto posto in classifica.

Queste le sue parole: “Siamo una bella sorpresa, fatta di tanti ragazzi giovani e di talento. Siamo una squadra divertente da vedere allenata molto bene da Thiago Motta. Non pensavamo di poter arrivare in questa posizione a questo punto del campionato ma c’era l’idea di crescere e dare fastidio, dando continuità a quanto fatto lo scorso anno. C’è voglia da parte dei ragazzi di migliorarsi ogni giorno, la squadra lavora con entusiasmo e umiltà, sapendo che la Serie é molto complicata”.

Thiago Motta? “Ha una personalità molto forte, ce l’aveva anche da calciatore. Ha idee chiare che ama esternare con la sua buonissima dialettica. C’è stata una svolta sul mercato, dopo aver perso Arnautovic, Schouten e Dominguez nessuno avrebbe pensato che avremmo potuto fare questo tipo di campionato, ma eravamo pronti per sostituirli. Ci sono state delle priorità che siamo riusciti a prendere, poi durante il mercato siamo stati bravi e fortunati a prendere chi volevamo”.

Zirkzee? Per segnare più di Arnautovic dovrà fare un grandissimo campionato, perché Marko al primo anno ha fatto 14 gol. Sta facendo una grande stagione, è cambiato qualcosa in lui da quando è partito Arnautovic. Chiese sempre di più a se stesso ed ai suoi compagni di squadra. È un leader tecnico sempre a disposizione della squadra, un ragazzo con agilità e rapidità dei movimenti che è incredibile per la sua altezza. Per certi versi è simile ad Arnautovic. In questo momento sta facendo cose straordinarie”.

Foto: twitter Bologna