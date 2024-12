Di Vaio: “Siamo feriti, le ultime due sconfitte ci devono servire da lezione”

Poi ha proseguito: “Una partita piena di insidie perché il Venezia ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato sul campo. Ha qualità, rabbia, voglia di riprendersi quanto lasciato per strada. Se lo prendi sottogamba non vai da nessuna parte e rischi di fare brutte figure. Però anche noi siamo feriti, dobbiamo rimanere calmi e sono convinto che col giusto approccio possiamo fare bene. Abbiamo fatto vedere che anche in Champions League abbiamo una squadra che non si fa mettere sotto da nessuno. Serve mentalità. E poi ovviamente la voglia di vincere, fino alla fine”.