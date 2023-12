Di Vaio: “Progetto partito con Mihajlovic. Thiago Motta ama dominare il possesso palla, ha reso tutto il gruppo partecipe”

Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato a Radio Serie A, dove si è soffermato sul momento dei suoi, con un quarto posto straordinario in classifica.

Queste le sue parole: “Siamo contenti di quello che stiamo facendo ma il pensiero è già alla partita di mercoledì contro l’Inter in Coppa Italia. Vogliamo proseguire il percorso di crescita, siamo soddisfatti dei ragazzi ma l’obiettivo è continuare. Abbiamo di fronte due partite importanti contro due grandi squadre. La costruzione di questo progetto credo sia partita con Mihajlovic e la salvezza del 2019, ma purtroppo Sinisa non ha potuto approfittare di quel nuovo ciclo perché si è palesata la malattia. L’anno scorso ci siamo dovuti separare e con Thiago Motta abbiamo trovato un allenatore che propone calcio e che ci sta aiutando a raggiungere i nostri obiettivi”.

Su Thiago Motta: “Thiago è un allenatore con una visione del calcio fatta di palleggio, di dominio del possesso come si è visto anche ieri sera con la Roma e poi c’è una grande organizzazione difensiva e alto ritmo perché allena la squadra con intensità. La grande forza è che riesce a rendere partecipe tutto il gruppo. Questa estate abbiamo parlato molto di come allestire la squadra e lui ci ha chiesto due giocatori importanti per ruolo. Lo ha dimostrato ieri sera dando una occasione anche a Ravaglia. Motta valuta la settimana di allenamento per fare le scelte la domenica e così si riesce ad alzare il livello di tutti”.

Ci svela qualche segreto sul vostro metodo di lavoro? “Guardiamo tante partite, cerchiamo di valorizzare i giocatori, coinvolgiamo l’allenatore sul mercato e abbiamo tanti scout in giro per il mondo. Non c’è niente di rivoluzionario rispetto agli altri. Il nostro lavoro dura tutto l’anno sia in video sia guadando i giocatori dal vivo, con l’intento di prendere giocatori il più affini possibile alle idee di Motta”.

Foto: twitter Bologna