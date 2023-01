Di Vaio: “Lazio-Bologna è la partita di Mihajlovic. Serata speciale”

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato a Mediaset pochi minuti prima di Lazio-Bologna.

Queste le sue parole: “Penso che questa sarà sempre la partita di Mihajlovic visto che ha fatto la storia dei due club e ha lasciato un ricordo indelebile nei due club e nella tifoseria, è un giorno speciale per tutti noi. Sinisa è stato un uomo importante sia per il Bologna sia per la Lazio”.

Foto: twitter Bologna