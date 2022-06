Di Tacchio saluta la Salernitana: “Sono stati quattro anni fantastici, grazie Salerno”

Artefice della promozione in Serie A, Federico Di Tacchio saluta la Salernitana per approdare alla Ternana. Tramite il suo profilo ufficiale ha voluto salutare tutti i compagni e i tifosi che in questi anni gli sono stati vicino. Ecco il post.

“Si chiude una pagina importante della mia carriera. Per aprirne un’altra ovvio, per guardare avanti e intraprendere nuove sfide. Ma se guardo indietro mi viene da dire solo GRAZIE! Grazie per questi magnifici 4 anni. Grazie a un’intera città, a tutta la tifoseria, ai miei compagni, ai dottori e ai fisioterapisti, ai magazzinieri, a Sasá, agli allenatori e direttori, alle proprietà. Grazie per avermi permesso di poter dare tutto per questa maglia, di poter raccontare le ultime due fantastiche stagioni, di aver potuto festeggiare con voi ogni traguardo. Ora è arrivato il momento di salutarci, come sapete. Porterò sempre Salerno e la Salernitana nel mio cuore. Macte Animo!”.

Foto: Instagram personale