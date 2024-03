Di Nunno: “Spero mettano i telefoni sotto controllo, ho paura che i miei vendano le partite”

Paolo Di Nunno, presidente del Lecco è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa di misura per 1-0 tra le mura amiche contro il Palermo. Una gara che spinge di più sempre di più i manzoniani sempre di più verso il baratro della Serie C diretta. Queste le parole shock rivolte dal numero uno dei biancocelesti ai propri calciatori: “La reazione della mia squadra c’è stata, ma senza fare gol siamo destinati a retrocedere. I nostri avversari hanno sfoggiato anche un grande portiere, i nostri sono da Serie D. Del risultato mi interessa poco perché ormai siamo condannati a retrocedere. Piuttosto mi preoccupa altro. Ancora oggi nel calcio si vendono e si truccano le partite, ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sotto controllo a tutti.”

Foto: sito Lecco