Di Nunno: “Se buttate ancora una bomba in campo, lascio Lecco. Senza di me tornate in Terza Categoria”

Scena surreale allo stadio “Rigamonti-Ceppi”, nel corso del pre-partita di Lecco-Palermo, (finita poi 1-0 per i siciliani) si è consumata una scena davvero assurda che ha come protagonista il presidente e patron del Lecco, Di Nunno, che si è scagliato contro i suoi tifosi. Prima del match, ci è stata la protesta e la contestazione degli ultras di casa, vista l’ultima posizione dei lombardi in campionato con lo sciopero dei tifosi della Curva Nord. Tifosi che però prima del match hanno lanciato in campo petardi e bengala.

Dagli altoparlanti, il presidente Di Nunno ha minacciato i propri tifosi di lasciare il club e rispedirlo nei dilettanti. Di seguito riportiamo le parole di Di Nunno: “Se buttate ancora una bomba in campo, lascio Lecco. Vi ho preso in tribunale che eravate falliti, senza di me tornate in Terza Categoria”.