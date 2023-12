Di Nunno, presidente del Lecco, positivo al Covid: ricoverato al Niguarda al reparto medicina d’urgenza

Paolo Leonardo Di Nunno di nuovo con problemi di salute. Il patron del Lecco nella giornata di ieri era stato ricoverato al Galeazzi di Milano ma è stato dislocato in un’altra struttura, al Niguarda, nel reparto di medicina d’urgenza per via di una fastidiosa polmonite da Covid.

Di Nunno ha dato segnali di miglioramento ma rimane ancora sotto stretta osservazione a causa dei problemi cardiaci che lo affliggono e per il quale non può permettersi scompensi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Foto: sito Lecco