Di Natale: “Una vergogna che Totti non possa entrare a Trigoria. Miei eredi? Mertens e Insigne mi somigliano”

Intervistato da Il Corriere dello Sport, Antonio Di Natale, attuale allenatore de La Spezia Under-17, ha affrontato diversi temi, fra cui il suo rifiuto alla Juventus: “A Udine stavo bene io e la mia famiglia. Se avessi accettato la Juventus è chiaro che la mia vita sarebbe cambiata, ma ti domando: in meglio o in peggio? Ecco, magari invece di 209 gol ne avrei potuti segnare 300 ma la felicità non la consideri? Giocare felici è il primo concetto che cerco di trasmettere ai miei ragazzi.” Poi, ha parlato anche dell’amico Francesco Totti: “Ho letto che quando accompagna il figlio a Trigoria resta fuori ad aspettarlo in macchina. E’ uno scandalo, è una colossale vergogna. Totti ha fatto la storia della Roma, Totti è la Roma e dentro il centro tecnico dovrebbe essere costruita addirittura la sua statua. Infine, ha cercato di identificare un suo erede:“Di sicuro Mertens, ha addirittura le mie stesse movenze. Mi assomiglia in tutto, anche per come sa arrivare in area di rigore. Poi, Insigne. Anche Lorenzo ha qualcosa di mio.”

Foto: sito ufficiale La Spezia