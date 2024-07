Di Maria: “Volevo terminare la carriera al Rosario Central, ma sono stato minacciato”

Angel Di Maria resterà ancora un anno al Benfica, come aveva annunciato il presidente Rui Costa.

El Fideo, ex Juve, tra le altre, ha spiegato come il sogno fosse (ed è ancora) quello di ritirarsi al Rosario Central. Ma purtroppo, causa minacce, violente, ha dovuto desistere.

Queste le sue parole: “Avevo discusso tutto con Gonzalo Belloso per tornare. Tutto. Le minacce sono andate oltre i limiti. Hanno lasciato una testa di maiale con un proiettile in fronte e un biglietto che diceva che se fossi tornato al Central la prossima testa sarebbe stata quella di mia figlia Pia. L’ho detto e lo dirò ancora mille volte: voglio ritirarmi al Central, è il sogno mio e della mia famiglia tornare”

Foto: Instagram personale