Angel Di Maria, come da programma, è arrivato verso le 8.50 J Medical per sostenere le visite mediche di rito con la Juventus. Ad accoglierlo circa 200 tifosi bianconeri che gli hanno fatto subito sentire il loro entusiasmo. Una volta terminate, si recherà nella sede del club bianconero per firmare il contratto con il club di Agnelli.