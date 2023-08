Di Maria sul mancato rinnovo con la Juve: “A volte ci si rende conto che le parole non valgono molto”

Intervenuto ai microfoni di DSports Radio, Angel Di Maria, ora al Benfica, è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia e l’anno passato alla Juventus, ha parlato della sua esperienza in bianconero in un’intervista all’emittente argentina DSports Radio: “È stato un anno difficile per il club. Non ho mai capito quello che è successo durante la stagione. Ho provato a capirlo e fare il mio dovere quando mi toccava giocare. Non ho giocato molto e alla fine mi è dispiaciuto”.

Poi ha proseguito parlando del mancato rinnovo: “Ho avuto parecchi colloqui con i dirigenti della Juve, non era quello di cui avevo discusso con l’allenatore. A volte ci si rende conto che le parole non valgono molto. L’Arabia Saudita mi ha contattato e sono arrivate più chiamate. Erano offerte strepitose, ma ho scelto con il cuore, ho scelto il Benfica”.

Foto: Instagram Benfica