Avvio disastroso della Juventus in Champions League: zero punti raccolti in due partite dai bianconeri. I cambi optati da Allegri contro il Benfica hanno lasciato qualche perplessità ad Angel Di Maria che, a fine partita, è stato pizzicato mentre chiedeva ad Arkadiusz Milik il motivo della sua sostituzione.

Foto: Instagram Juve