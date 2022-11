Di Maria: “Siamo un gruppo sano, ci piace stare insieme. I giovani sono sfacciati nel senso migliore del termine”

Angel Di Maria, esterno offensivo della Juve e dell’Argentina, intervistato da Nacion ha parlato della preparazione ai Mondiali della sua Nazionale.

Queste le sue parole: “I giovani cosa possono darci? Penso che si tratti più di portare tranquillità. Hanno già vinto la Copa America, hanno già giocato tante partite con questa maglia. Quindi non è necessario parlare con loro così tanto. In realtà si tratta più di aiutarli, ma attenzione, perché anche loro aiutano noi. Sono sfacciati nel senso migliore. Giocano, provano, se perdono ci riprovano, non hanno paura. E questo è molto importante. È un gruppo spettacolare con tanta professionalità e impegno per la squadra. Tutti vogliono essere e sono forti di testa. Per fortuna in tanti, anche se giovani, sanno già cosa significa essere campioni con la Nazionale. Sapete com’è perdere quel peso così presto? Giocano e si divertono con la Nazionale con facilità. È un gruppo molto sano, ci piace stare insieme”.

Foto: twitter Argentina