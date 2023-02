Di Maria-show (una magia e un rigore), 2-0 Juve. Nantes in 10. Lazio 0-0

Si sono conclusi i primi tempi di Nantes-Juventus e Cluj-Lazio, rispettivamente ritorno dei playoff di Europa League e Conference League. La squadra di Massimiliano Allegri, trascinata da un super Di Maria, è avanti di due gol e anche di un uomo. L’attaccante argentino prima sblocca la gara al 4′ con un incredibile tiro a giro che si insacca al sette, qualche minuto dopo semina il panico in area di rigore e di tacco cerca la doppietta. Il pallone carambola sul braccio di Pallois e per l’arbitro non ci sono dubbi: calcio di rigore e cartellino rosso. Dagli undici metri il Fideo non sbaglia. Non sono mancati momenti di tensione: dalla Tribune Loire è stata lanciata una bottiglia verso i giocatori della Juventus, un episodio che ha costretto l’arbitro Sanchez a far fare un annuncio dallo speaker. La Juve ora avrà a disposizione 45 minuti per blindare la qualificazione dopo l’1-1 di Torino.

Discorsi più aperti invece in Romania. Cluj e Lazio hanno chiuso l’intervallo sul risultato di 0-0, dopo l’1-0 dell’Olimpico. La squadra di Sarri si è fatta vedere in avanti, non rendendosi particolarmente pericolosa. I padroni di casa invece hanno avuto una ghiotta occasione con al minuto 20′ con Krasniqi.

Foto: Instagram Di Maria