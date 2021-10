Di Maria: “Scambierei i 17 titoli conquistati per vincere una Champions. Speriamo di riuscirci con Messi”

Angel di Maria, centrocampista offensivo del PSG, ha rilasciato un’intervista a Telefoot, dove ha sottolineato quanto sia felice a Parigi, quanto sia importante giocare con l’amico Lionel Messi e la voglia di vincere la Champions League.

Queste le sue parole: “La mia famiglia è la cosa più importante. Parigi è meravigliosa, sono passati sei anni da quando son o qui e posso dire che è stata la decisione migliore della mia vita e della mia carriera. Sono orgoglioso di continuare a scrivere la storia del club e di farne parte. Ora ci manca un piccolo step per raggiungere il nostro grande obiettivo”.

La Champions: “Scambierei i 17 titoli conquistati qui per vincere una Champions. Non siamo lontani, a volte non serve giocare bene ma mancano quei piccoli dettagli che fanno vincere. La finale con il Bayern del 2020 fa ancora male. Lasciare il PSG senza aver vinto quel trofeo sarebbe difficile”.

Su Messi: “Giocare con Leo nel club è una delle cose che mi mancavano in un club. In Nazionale è diverso, in un club se insieme tutti i giorni. Dal giorno in cui ha iniziato è sempre stato il miglior giocatore del mondo e continuerà ad esserlo. Nessuno riesce a fare quello che fa lui in campo. Speriamo che con lui riusciremo a vincere la Champions”.

