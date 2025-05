Di Maria saluta il Benfica: “Grazie dell’affetto. Nella vita bisogna andare avanti”

28/05/2025 | 10:37:14

Angel di María torna a parlare pubblicamente dopo la sconfitta nella finale della Coppa del Portogallo contro lo Sporting, l’argentino si è lasciato andare a un toccante post su Instagram, salutando i tifosi del Benfica: “Grazie mille per il vostro affetto in questi due anni. La vita a volte è così e bisogna rialzarsi e andare avanti. Grazie a tutti per averci aiutato in tutto, sempre. Siete i migliori. Ci mancherete. Un bacio”.

Foto: Instagram Di Maria