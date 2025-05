Di Maria saluta il Benfica: “È stata la mia ultima partita di campionato con questa maglia”

18/05/2025 | 11:45:57

Angel Di Maria saluta il Benfica. Di seguito la lettera social scritta dal Fideo dopo l’ultimo turno di campionato: “Fa molto male finire così dopo un anno così lungo. È stata la mia ultima partita di campionato con questa maglia e sono orgoglioso di essere riuscito a vestirla di nuovo. Manca una finale domenica e ci andremo con tutta la voglia e la gioia per conquistarla. Insieme come sempre. Grazie per il sostegno”.

Foto: Instagram Di Maria