Di Maria rivela: “Il PSG sarà il mio ultimo club in Europa, poi torno in Argentina”

Angel Di Maria ha parlato anche dei suoi programmi futuri nella conferenza stampa che anticipa il match di Ligue 1 contro il Lilla: “Futuro? Non ne stiamo parlando. Non ne parlo con nessuno perché non ci penso, ho la testa rivolta al campo. Mi resterà ancora un anno di contratto a giugno, sono tranquillo e mi concentro sul quotidiano. La mia idea è che il PSG sarà il mio ultimo club in Europa e dopo tornerò in Argentina“. Il giocatore, classe 1988, ha un contratto in scadenza con il PSG nel 2021.

Foto: Sports Mole