Di Maria ricorda il Mondiale: “La parata de El Dibu ha significato essere campioni del mondo. Scaloni ha pianto nel discorso finale”

Il calciatore della Juventus, Angel Di Maria, ai microfoni di Dazn ha ricordato il recente successo in Qatar con la maglia dell’Argentina. Alcune parole de El Fideo: “La parata di Martinez su Kolo Muani ha significato essere campioni del mondo. Molta gente l’ha criticato però è il migliore. È così anche in allenamento, non cambia, è il suo modo di essere. Scaloni è stato tutto. Lo hanno criticato per un sacco di cose ma tutto ciò che ha ottenuto è più che meritato. L’ultimo discorso è stato super emotivo: ha parlato poco e pianto. Poi hanno parlato gli altri dello staff. Siamo sensibili, è un altro plus”.

Foto: Instagram ufficiale Di Maria