Di Maria ribadisce: “Il mio sogno è di tornare a vestire la maglia del Rosario Central”

Intervenuto ai microfoni ufficiale della CONMEBOL, Angel Di Maria ha confermato la propria intenzione di tornare al Rosario Central per chiudere la propria carriera da calciatore. La federazione calcistica sudamericana, nei minuti in cui la Juventus veniva eliminata dalla Champions dal Benfica, ha postato il video con le parole rilasciate dal Fideo al connazionale Ezequiel Lavezzi: “Mi piacerebbe tornare al Rosario. So che è difficile… Ma è come dico sempre: il sogno di tutti quelli in Argentina è venire a giocare in Europa, il mio è quello di tornare un giorno a vestire la maglia del Rosario Central. E’ la realtà, l’ho sempre detto. Se avrò la possibilità, mi piacerebbe”.

Foto: Instagram Di Maria