Di Maria, record da leggenda: è l’unico ad aver segnato in finale del Mondiale, Coppa America e Olimpiadi

Angel Di Maria ha siglato un record che evidenzia quanto realmente El Fideo sia fenomenale. L’esterno della Juventus è l’unico calciatore nella storia del calcio ad aver realizzato almeno un gol in finale del Mondiale (contro la Francia ieri sera), in finale di Coppa America (contro il Brasile di Neymar) e alle olimpiadi del 2008 contro la Nigeria. Un giocatore straordinario e, soprattutto, decisivo, come sottolinea questo strepitoso record.

Foto: Twitter Juventus