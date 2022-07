Di Maria: “Quando ti cerca il miglior club italiano non puoi dire no. Mi piace fare assist. Un ulteriore anno? Vedremo”

Conferenza stampa di presentazione alla Juventus per Angel Di Maria, esterno argentino, liberatosi a costo zero dal PSG.

Queste le sue parole: “Buongiorno a tutti, sono davvero felice di poter indossare questa maglia. E’ davvero fantastico poter entrare in questo grande club, mi hanno accolto tutti con entusiasmo. Io sono lo stesso di sempre: quello elettrico, quello che vuole vincere sempre e a cui non piace perdere, questo è il Di Maria che arriva alla Juve e credo che la mia mentalità sia la stessa del club. Credo che sia per questo che sono stato preso: ora sarà importante lavorare e l’ho già detto molto volte, nel calcio le cose cambiano molto velocemente. Avevo l’idea di tornare in Argentina ma le cose cambiano, sono tranquillissimo e cercherò di fare del mio meglio alla Juve”.

Sui Mondiali: “Ho la testa alla Juve e basta, la Nazionale viene dopo, arriverà quando deve arrivare. Non ho l’idea di sfruttare la Juve per arrivare in buone condizioni alla Nazionale, sono qui per vincere”.

Un ulteriore anno alla Juve: “Non si sa mai, nel calcio cambia tutto velocemente. Da quando mi hanno contattato mi sono sentito trattato benissimo e questo influisce molto su come mi sento, per il momento però penso a questo anno specifico, cercherò di vincere lo Scudetto e tutto quello che è possibile vincere, ci penserò più avanti”.

Sul ruolo: “Quello di sempre, mi piace fare l’assist man, mi piace far parte di un gruppo importante. Voglio fare il meglio per questa squadra, spero di fare molti assist come negli anni precedenti”.

Come ha fatto la Juve a convincerti? “Una squadra importante come la Juve, se insiste per 40 giorni, poi diventa difficile dire di no. Quando ti contatta la migliore squadra italiana non puoi dire di no. Mi hanno aspettato quando è finito il campionato francese, quando ero impegnato in Nazionale e poi ho tardato io un po’ a rispondere solo per questioni familiari, volevo stare un po’ in vacanza per poi dedicarmi a questa nuova avventura. Appena prima di finire le vacanze ho comunicato la mia scelta”.

Hai già parlato con Allegri? “Non molto, specie di tattica. Ora è il momento di correre, poi quando sarà il momento discuteremo di tecnica e tattica”.

La parte migliore di Angel Di Maria come uomo e come calciatore? “Sono un giocatore a cui piace giocare, in qualsiasi ruolo, mi piace essere sempre in campo, ho un carattere forte e mi piace vincere. La posizione che amo di più è quella di attaccante destro per potermi inserire e tirare di sinistro, ma dipenderà dall’allenatore, è lui che decide”.

Foto: Instagram personale