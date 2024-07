Di Maria: “PSG? Ero in una spirale negativa, Parigi mi ha cambiato la vita”

Durante l’intervista concessa a France Football, Angel Di Maria è tornato a parlare dei suoi anni al Paris Saint-Germain: “Ero in una spirale negativa e Parigi mi ha cambiato la vita”, ha raccontato El Fideo. “I tifosi mi hanno amato fin dal primo giorno. Si dice sempre che a Parigi, se non parli francese, i francesi non ti amano. Beh, io non l’ho sentito affatto! Quello di cui avevo bisogno all’epoca era un posto nuovo dove ricominciare da zero. Parigi era in una fase di crescita, con giocatori straordinari, e fin dal primo giorno mi sono sentito a mio agio lì”, ha ricordato Di Maria.

Infine: “È il posto in cui ho trascorso più tempo nella mia carriera. Anche se, quando ripenso a questi sette anni, mi dico che sono passati molto velocemente. Ero felice a Parigi, ecco perché! E, tra l’altro, ho avuto una bambina francese, quindi avrò sempre un legame speciale con Parigi. Sono stati sette anni indimenticabili per me e la mia famiglia”.

Foto: Instagram Di Maria