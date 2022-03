Di Maria potrebbe non rinnovare con PSG. L’Equipe rilancia: Leonardo su Paquetà

I contatti per rinnovare il contratto di Angel Di Maria non procedono spediti, così il calciatore argentino potrebbe lasciare il PSG al termine di questa stagione. L’intento dell’ex Real Madrid sembrerebbe essere quello del prolungamento per un altro anno, ma i 34 anni già compiuti lasciano qualche dubbio al club della capitale francese, che è orientata a ringiovanire la rosa. Nel caso in cui Di Maria non dovesse continuare la sua carriera nel PSG, Leonardo potrebbe provare a prendere Paquetá dal Lione. È quanto scrive L’Èquipe. Peraltro il dirigente brasiliano è lo stesso che lo portò in Europa, prelevandolo dal Flamengo: il Milan allora spese 38 milioni di euro per aggiudicarselo, mentre adesso le cifre dovrebbero essere un po’ più alte.

Foto: Paquetà Instagram