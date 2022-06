Di Maria, parla l’ex allenatore: “Juve ideale per lui, i bianconeri cosa stanno aspettando? È un genio del calcio”

Carlos Luis Ischia, uno degli ex allenatori di Angel Di Maria ai tempi del Rosario Central, ha parlato del Fideo e della possibilità di un approdo alla Juventus ai microfoni di tuttojuve.com: “Ogni tanto riesco a sentirlo. È sempre così umile, rispettoso, non è cambiato affatto da allora. È un crack, un genio del calcio.

La Juve che cosa sta aspettando? Deve sbrigarsi a prenderlo, non può lasciarselo scappare. Spero gli verrà data questa opportunità perché non ho dubbi che farà molto bene e mi piacerebbe vederlo in bianconero, a mio parere è la squadra ideale per lui. Non so se sarà la sua ultima esperienza in Europa, lo abbiamo visto ieri sera come è capace di essere ancora decisivo. Ma deciderà lui cosa è meglio per la sua carriera e per la sua famiglia.

Ángel è speciale, è differente dagli altri giocatori in circolazione. Ha la stessa voglia di vincere che aveva da ragazzino, può essere di grande aiuto ad una squadra come la Juventus che ha l’ambizione di tornare tra le prime in Europa. Se deciderà di tornare al Central al termine della prossima stagione, il popolo lo accoglierà nel migliore dei modi. Ha fatto la storia, sarà ricordato per sempre. I tifosi lo adoreranno e andranno in visibilio per lui“.

Foto: Twitter Argentina