Di Maria non pensa al ritiro: “Mi sento ancora bene. A 36 anni voglio vincere sempre di più”

Festa in Argentina per commemorare il secondo anniversario della vittoria del Mondiale in Qatar nel 2022. Tra i protagonisti anche Angel Di Maria, campione del Benfica, che ai media presenti ha ammesso come non abbia la minima intenzione di ritirarsi.

Queste le sue parole: “Mi riempie di orgoglio che, tra qualche anno, il mio nome appaia in queste enciclopedie dei migliori giocatori della storia. Ma non mi sono ancora ritirato. Voglio vincere di più. A 36 anni, sento ancora che ogni allenamento mi insegna qualcosa. O, almeno, questo è l’obiettivo. Sono felice di essere arrivato a questo punto”

Foto: Instagram personale