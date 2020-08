Di Maria: “Non importa chi affronteremo in finale. Vogliamo entrare nella storia del club”

Di Maria, attaccante del Psg, ha parlato subito dopo la vittoria contro il Lipsia che vale la qualificazione alla finale di Champions League. Queste le sue parole: “Siamo molto felici, abbiamo fatto una grande partita e vogliamo entrare nella storia del club. Siamo in finale, è molto importante per noi, continuiamo così. La vittoria ci ha dato molta convinzione. Questa sera siamo stati una buona squadra, abbiamo dimostrato di voler vincere a tutti i costi. All’inizio era 50 e 50, poi noi volevamo la finale e l’abbiamo dimostrato. Dal primo minuto abbiamo attaccato con aggressività. Avevo molta voglia di giocare. Bayern o Lione? Sarà difficile dormire questa sera, dovremo preparare al massimo questa gara. Chi affronteremo non importa, dovremo dare sempre il massimo. Adesso dobbiamo recuperare, poi penseremo all’avversario.”

Foto: Sports Mole