Di Maria: “Nessun contatto con l’Inter lo scorso anno. Domani sarà dura, ma daremo il massimo”

Intervenuto in conferenza stampa, il fantasista del Benfica, Angel di Maria, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Inter: “Sarà una gara molto difficile, contro una squadra forte. Il pubblico sarà un vantaggio per l’Inter, sarà complicata ma daremo il 100 per cento. “Non sempre si può essere decisivi, non sempre succede, però sono contento. È fondamentale aver iniziato bene, posso aiutare la squadra a crescere e vincere titoli. Domani la partita sarà molto complicata, servirà tantissima qualità: è difficile dire dove si giocherà la partita, ma dovremo essere al cento per cento”.

Poi ha proseguito parlando di Lautaro Martinez: “Ho visto che sta attraversando un grande momento, ma non ho parlato con lui. Sicuramente parleremo domani prima della partita, anche se non mi piace molto parlare con i miei connazionali prima della partita”. E sull’Inter: “Se è più forte dello scorso anno? Sì, ho visto che l’Inter ha eliminato il Benfica, che però ha avuto tante possibilità di passare. Credo che l’Inter sia forte esattamente come l’anno scorso: sta segnando tanti gol, sta passando un momento positivo, è andata in finale nell’ultima Champions e ha iniziato la stagione come ha chiuso la scorsa stagione”.

Infine, nega qualsiasi contatto con l’Inter: “Se sono stato contatto dall’Inter lo scorso anno? No”.

Foto: Instagram Benfica