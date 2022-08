Di Maria incanta, Vlahovic non perdona: la Juventus stende il Sassuolo 3-0

Si chiude con il 3-0 della Juventus al Sassuolo la prima giornata dii Serie A. Al 26′ è stato Angel Di Maria ad aprire le marcature: cross dalla sinistra di Alex Sandro e tiro al volo che, rimbalzando per terra, diventa una specie di pallonetto per Consigli che era leggermente avanti. Il raddoppio Juve è arrivato su calcio di rigore guadagnato e trasformato da Dusan Vlahovic. Anche nella ripresa la storia non cambia: il Sassuolo gira palla, ma non riesce mai a trovare la via per essere incisivo. Partita chiusa dall’errore di Ayhan al 51′ che sbaglia il rilancio e serve Di Maria, el Fideo imbuca per Vlahovic che ringrazia e sigla la doppietta che chiude la partita. Termina così, 3-0 all’Allianz Stadium. Da segnalare l’esordio di Filip Kostic per la Juventus e di Andrea Pinamonti per il Sassuolo.

Foto: Instagram Juventus