Di Maria illumina a Salisburgo: gol direttamente da calcio d’angolo

Il Benfica si aggrappa alla classe di Di Maria per provare a rimanere in Europa, anche se si tratta di Europa League. I portoghesi devono vincere con due gol di scarto in casa del Salisburgo, cosa che stanno ottenendo dopo i primi 45 minuti.

A sbloccare la gara, una magia del campione del Mondo, Angel Di Maria.

L’ex Juve, al 3′ ha illuminato Saliswburgo, con un gol direttamente da calcio d’angolo. El Fideo ha calciato tagliato verso il primo palo, complice il portiere austriaco che non è stato perfetto e si è fatto superare dalla palla, che si è insaccata in rete. Una vera magia, che consente al Benfica di sperare almeno nell’Europa League, per ora.

Foto: Instagram personale