Di Maria: “Il Benfica è la mia casa in Europa. Volevo solo tornare qua per essere felice”

Angel Di Maria, alla vigilia del match del Benfica contro l’Inter in Champions League, ha parlato al sito ufficiale del club portoghese iniziando dal suo ritorno a Lisbona dopo l’esperienza alla Juventus: “Non era mai successo prima che in Portogallo un giocatore fosse accolto così… Avere questo privilegio, così tanti tifosi fuori dallo stadio… Il Benfica è la mia casa in Europa, è qui che sono arrivato, dove sono diventato un giocatore vero. Ho avuto la possibilità di giocare con Rui Costa, questo vuol dire che sono vecchio… Ci ho giocato insieme e ora è il mio presidente”.

Poi ha proseguito parlando della Champions: “E’ la competizione più bella che un calciatore possa vincere col club… Io ho avuto la possibilità di vincerla, è una sensazione unica. Oggi a 35 anni continuo a fare la stessa cosa dentro il campo. Voglio sempre qualcosa in più, in termini di gol e assist. Il giocare certe competizioni mi ha fatto diventare quello che sono oggi e questo club mi ha insegnato cosa significa volere sempre la vittoria. L’unica cosa che volevo era tornare e vestire ancora questa maglia, tornare ad essere felice dove lo ero già stato. Avevo solo questa idea nella mia testa”.

Foto: Instagram Benfica