Di Maria: “Ho giocato con CR7, Ibra, Neymar e Mbappé. Ma nessuno si può paragonare a Messi”

Intervistato da Superfútbol, Angel Di Maria, centrocampista argentino del PSG, ha parlato dell’arrivo di Messi a Parigi, paragonandolo all’esperienza con altri grandi campioni con cui ha giocato.

Queste le sue parole: “Messi? Mi aveva mandato un messaggio, mi ha detto che era saltato tutto e che sarebbe potuto venire al PSG. Ovviamente scherzava. Lui è di un altro mondo. Ho giocato con Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale, ma sinceramente non ho visto niente di paragonabile. Credo che qui si sentirà meglio che in Catalogna. Per colpa sua abbiamo 200 persone che ci aspettano ogni volta che usciamo”.

Foto: Twitter PSG