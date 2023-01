Di Maria: “Futuro alla Juve? La mia famiglia sta bene qui”

Angel Di Maria, attaccante della Juve, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “E’ un punto importante, abbiamo commesso alcuni errori e delle cose buone, ma non è facile ritrovarsi di punto in bianco a 22 punti in classifica, ma dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità”.

La Juve può arrivare in zona Champions? “Dobbiamo essere forti come gruppo, la Juve ha una mentalità vincente e questa può rendere possibile la rincorsa al quarto posto”.

Come hai vissuto questi momenti? “Sono arrivato nel momento peggiore della Juve con questo problema, ma sono felice qua, sono contento, la Juve è una grande squadra e si può tornare vincenti. L’importante è essere forte come club, attaccando e dare il massimo. Se questa situazione può influenzare le mie scelte per il futuro? No, io sto bene qui e anche la mia famiglia”.

