Di Maria: “Futuro? Abbiamo un campionato davanti, due Coppe, la Champions League . Poi vedremo”

Dopo la vittoria del Benfica per 7-0 contro l’Estrela, Angel Di Maria, autore di una tripletta in soli 18 minuti e un gol segnato in rovesciasta, ha rilasciato una breve intervista a RTP, commentando la sua prestazione e il momento positivo della squadra.

«È stata una partita spettacolare, incredibile. Dopo la partita con il Porto dovevamo dimostrare che avremmo giocato allo stesso modo e abbiamo fatto una grande prestazione”.

Sul futuro: “Ci ​​penso adesso… abbiamo un campionato davanti, due Coppe, la Champions League . Poi vedremo. Sono molto felice, le cose stanno andando bene e questa è la cosa più importante”.

Foto: Instagram Benfica