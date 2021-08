Di Maria: “Finalmente giocherò con Messi non solo in Nazionale. Mbappé? Resta al PSG”

Angel Di Maria, centrocampista del PSG, ha voluto smentire le voci di malumori di Mbappé dopo l’arrivo di Leo Messi. In un’intervista per alla ESPN argentina, l’attaccante ha assicurato che il suo compagno di squadra rimarrà a Parigi.

Queste le sue parole: “Mbappé? Ovviamente è un giocatore che tutti vogliono, ma con la rosa che ora ha il PSG, non credo che se ne andrà, una squadra migliore di questa non lo troverà”.

Su Messi: “Ovviamente sono felice che Leo sia qui. Finalmente posso giocare con lui non solo in Nazionale ma tutti i giorni e per me è fantastico. Messi è un amico, oltre che un fuoriclasse la cui fama conosciamo tutti. Darà tanto per il PSG”.

Foto: Instagram personale