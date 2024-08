Di Maria: “Felice di rimanere al Benfica. Voglio vincere i titoli che ci sono sfuggiti la scorsa stagione”

Dopo il rinnovo con il Benfica fino al 2025, Angel Di Maria ha parlato ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Sono felice di rimanere al Benfica per un altro anno, di poter continuare a vestire questa maglia e spero di poter raggiungere i titoli che non ho ottenuto la scorsa stagione”, ha dichiarato Di María ai canali ufficiali del Benfica. “Sono molto felice di sapere che i miei compagni di squadra parlano così di me. Sono un ragazzo normale che cerca di andare avanti, di vincere sempre, di raggiungere ogni obiettivo e cerco di motivare i miei compagni, i più giovani e gli altri. Ho un’età che mi permette di fare esperienza, cerco di aiutarli e di fare sempre del mio meglio per vincere i titoli”.

🎙️ A mensagem de Di María para os Benfiquistas! 🔴⚪#DiMaría pic.twitter.com/av2y7e0ADc — SL Benfica (@SLBenfica) August 6, 2024

Foto: Instagram personale