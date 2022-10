Di Maria: “Felice di far segnare i compagni. Dispiace non esserci con il Milan, ma l’ho meritato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Maccabi Haifa, Angel Di Maria ha così commentato il successo della Juventus per 3-1 all’Allianz Stadium: “A livello personale non fa differenza, l’importante è a livello di gruppo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e oggi ho aiutato la squadra a vincere. E’ la seconda vittoria consecutiva con tre gol fatti e la cosa più importante è che abbiamo lottato per cambiare il risultato. Io cerco di fare il mio lavoro e quello che mi rende felice, ovvero fare degli assist per fare gol. Mi dà piacere poter servire i miei compagni, fargli fare gol e rendergli felici. Abbiamo creato tante opportunità e dobbiamo lavorare in questo senso per fare più gol. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro. Ritorno? Contro il PSG hanno fatto una grande partita. Hanno giocatori importanti ma oggi abbiamo fatto un’ottima partita e al ritorno dobbiamo fare attenzione al contropiede”. Infine, è tornato a parlare della squalifica rimediata contro il Monza che lo costringerà a saltare la sfida contro il Milan: “Mi dispiace tantissimo. Però l’ho meritato per l’errore che ho commesso. Sono molto pentito per l’errore commesso. E’ stata una mancanza di rispetto per i miei compagni, per il club e per me stesso. Sono umano però e cercherò di non commetterlo più”.

Foto: Instagram Di Maria