Di Maria: “Felice alla Juventus, ma non ho ancora parlato del rinnovo. Futuro? In Europa”

Angel Di Maria ha parlato del suo futuro ai microfoni di ESPN Argentina, durante la trasmissione Futbòl 90: “Se giocherò ancora in Europa? È fondamentale che io continui a giocare qui per esserci alla prossima Copa America, altrimenti Scaloni non ti considera: bisogna essere al 100%. Al momento non ho preferenze, sono felice qui alla Juve anche se negli ultimi tempi ci sono stati alcuni problemi, per questo non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato ancora con la Juve, né con altri club. Cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà”.

Foto: Instagram Di Maria