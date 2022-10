Di Maria e la foto su Instagram: la rabbia dei tifosi bianconeri nei commenti

Fin dal suo arrivo in bianconero, Di Maria è stato martoriato da molteplici episodi sfortunati che lo hanno costretto a stare fuori dal campo più di quanto ci si aspettasse. Solo 333, infatti, i minuti giocati in sette presenze complessive. L’ultimo post sul suo Instagram però, dove si vede il Fideo con la maglia dell’Argentina, ha fatto infuriare i tifosi della Juventus che ha commentato con frasi del tipo: “Sei venuto a farti le ferie a Torino a 7 milioni per giocare 2 partite intere in 3 mesi” o “Pensa a giocare che state facendo la figura dei pagliacci che pensano solo ai soldi”.

Foto: Record