Di Maria: “Dopo la Copa America lascio la Nazionale”

Angel Di Maria ha deciso: lascerà la nazionale argentina dopo la Copa America 2024. L’annuncio del Fideo è arrivato attraverso un’intervista rilasciata a “Todo Pasa”: “Ci sarà la Copa America e poi è finita. È l’ultima cosa. Sono venuto al Benfica, mi stanno dando la possibilità di continuare a far parte della nazionale e mi piacerebbe, sto facendo di tutto per poterci essere.

Sul rapporto con Messi: “Ho fatto tutto con Leo. L’unica cosa di cui avevo bisogno era giocare in un club con lui. Non è la stessa cosa essere in Nazionale, vederti 3-4-5 giorni e andartene, come lo è passare un anno intero con lui in allenamento. Per me era il massimo e ho potuto viverlo”.

Il suo futuro: “Nella mia testa c’è sempre stata l’idea, come quella di tornare al Benfica, di tornare al Rosario Central. Non mi piace parlarne troppo perché poi iniziano a dire che ne parlo sempre e alla fine non succede. Il calcio è così, ti prende, ho sempre detto che volevo tornare quando mi sarei sentito bene. Sono ancora nel fiore degli anni e questa è l’opzione, ho un ottimo rapporto con Gonzalo Belloso, il presidente del Central”.

