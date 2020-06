Di Maria: “Decisione affrettata chiudere la Ligue 1. Futuro? Voglio finire la carriera al PSG”

Intervistato da L’Equipe, Angel Di Maria, esterno argentino del Paris Saint-Germain, ha parlato della decisione di chiudere la Ligue 1 e del suo futuro: “Come molti, penso che la decisione di chiudere il campionato sia stata molto affrettata.Mentre i nostri avversari per la Champions staranno giocando ancora partite, noi potremo solo allenarci. Futuro? Terminare la mia carriera in Europa con il PSG è l’unica cosa che voglio e ho in mente.”