Di Maria: “Chi tifo tra PSG e Rosario? Il Rosario, è il club del mio cuore”

Angel Di Maria, intervenuto a Le Media Carré, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Se sono più tifoso del PSG o del Rosario Central? Del Rosario. È il mio club del cuore, il club che mi ha fatto crescere e che mi ha permesso di essere oggi al PSG. Poi col tempo sono diventato anche un tifoso del PSG grazie all’affetto della gente, io do sempre tutto per questa maglia. È vero che preferisco gli assist ai gol? È vero, li amo. Per me l’emozione dell’assist è forte come quella del gol. Mondiale o Champions League? Dico Mondiale. La Champions è importantissima ma puoi giocarla ogni anno. Il Mondiale ogni 4 anni, e non tutti i giocatori hanno la possibilità di parteciparvi“.

Foto: sito Paris Saint-Germain