Di Maria carica sui social: “Un gran lavoro di tutti, una partita per continuare ad essere più forti”

Assoluto protagonista nella vittoria della Juventus in Champions League contro il Maccabi Haifa, Angel Di Maria, autore dki 3 assist, ha espresso così su Instagram nella notte la propria soddisfazione per i tre punti fondamentali: “Un gran lavoro di tutti, una partita per continuare ad essere più forti”.

Foto: twitter Juve