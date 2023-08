Dimarco: “Il mio post non era per Lukaku. I giocatori vanno e vengono”

Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al magazine 7 del Corriere della Sera dove ha affrontato vari temi, tra cui la finale di Champions League contro il Manchester City: “La gara più bella dello scorso anno, anche se non è andata come doveva, è stata anche la più importante, la finale di Champions a Istanbul contro il City. La sera prima eravamo tranquillissimi. Alzare la Coppa sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma l’importante è stato l’orgoglio che abbiamo dato ai nostri tifosi. Abbiamo dato tutto, ci davano per spacciati e invece il City quella vittoria se l’è dovuta sudare. Se il mio post su Instagram del 17 luglio era diretto a Lukaku? In realtà no. Era per capire che i giocatori vanno e vengono”.

Foto: Instagram Inter