Di Marco: “Ho amato Milito. Roberto Carlos e Marcelo i miei riferimenti”

Intervistato dai canali ufficiali dell’Inter per il consueto Matchday Programme nerazzurro, Federico Di Marco ha raccontato il su rapporto con l’Inter: “Voglio trasmettere la voglia di giocare nell’Inter, la bellezza di vestire questa maglia e il senso di appartenenza che ho da quando sono nato. Sono nato interista. Quella con l’Inter è una storia bella e lunga: ho cominciato a 6 anni, adesso ne ho quasi 26 e sono ancora qua, è veramente un’emozione vestire questa maglia. Sono cresciuto facendo esperienza fuori e me la sono guadagnata durante il mio percorso. Ho girato tante squadre prima di tornare in pianta stabile all’Inter: oggi sono ancora più orgoglioso di indossarla. Nella mia carriera ci sono stati anche momenti non facili, sono quelli che mi hanno fatto crescere e mi hanno dato consapevolezza, poi la determinazione e anche un po’ di talento mi hanno permesso di arrivare a giocare ad alti livelli. Il gol che ricordo con più emozione è quello segnato a San Siro contro la Sampdoria e poi c’è quello nel derby in Supercoppa, un momento incredibile. La leggenda nerazzurra che ho sempre amato è Diego Milito, non può che essere lui dopo quello che ha fatto nel 2010. I giocatori di riferimento sono stati Roberto Carlos e Marcelo, calciatori che hanno modernizzato il ruolo di terzino sinistro. La squadra per me è sempre stata il centro di tutto, essere un grande gruppo fa la differenza, soprattutto nei momenti di difficoltà».

Foto: Instagram Inter